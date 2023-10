RBC belässt Ferrari auf 'Outperform' - Ziel 335 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Ferrari":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari auf "Outperform" mit einem Kursziel von 335 Euro belassen. Die von Analyst Tom Narayan beobachtete Aktie bleibe auf einer Liste der globalen "Top 30 Ideen" für 2023, hieß es in einer am Montag vorliegenden Strategiestudie. Ferrari steigere derzeit seine Produktion, die Aktie werde aber von Anlegern mehr als eine Luxusgüter-Aktie wahrgenommen denn als Autobauer. Die Sorgen rund um das Thema Elektromobilität seien übertrieben./tih/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2023 / 02:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2023 / 02:00 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.