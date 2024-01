RBC belässt Evotec auf 'Sector Perform' - Ziel 18,60 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 18,60 Euro belassen. Im Bereich der mittelgroßen europäischen Unternehmen aus dem Gesundheitssektor bevorzuge er Werte mit niedrigen wachstumsbereinigten Bewertungsmultiplikatoren, schrieb Analyst Charles Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Wirkstoffforscher und -entwickler Evotec erhole sich weiterhin von einem Cyberangriff Anfang 2023, halte aber an seinen Zielen für 2025 fest./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2024 / 00:22 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2024 / 00:45 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.