RBC belässt Evotec auf 'Outperform' - Ziel 28 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Evotec nach einer Gewinnwarnung des Wirkstoffforschers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die wegen der Auswirkungen eines Hackerangriffs gesenkten Jahresziele bärgen ein 40-prozentiges Abwärtspotenzial der Konsensschätzung für das operative Ergebnis (Ebitda), schrieb Analyst Charles Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie. Den mittelfristigen Ausblick habe Evotec aber bestätigt./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2023 / 01:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2023 / 01:57 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.