RBC belässt Eon auf 'Sector Perform' - Ziel 11,75 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eon nach Geschäftszahlen für 2023 und einem Ausblick auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 11,75 Euro belassen. Der für das Jahr 2028 in Aussicht gestellte operative Gewinn (Ebitda) liege mit mehr als 11 Milliarden Euro über der Konsensschätzung von 9,8 Milliarden Euro, schrieb Analyst Alexander Wheeler in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Auch die Zielvorgabe für das Netzgeschäft sei höher als prognostiziert./bek/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2024 / 03:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2024 / 03:14 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.