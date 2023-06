RBC belässt Eni auf 'Sector Perform' - Ziel 14 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "ENI":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni nach einer Investorenveranstaltung mit dem Unternehmenschef auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Vor dem Hintergrund der dramatischen Umwälzungen auf dem Gasmarkt sei der italienische Energieriese gut aufgestellt, um von der anhaltenden Volatilität zu profitieren, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Anleger dürften aber zunächst einmal Anzeichen für einen Wertzuwachs angesichts der Energiewende sehen wollen./tav/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2023 / 20:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2023 / 00:45 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.