RBC belässt Diageo auf 'Underperform' - Ziel 3100 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Diageo auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3100 Pence belassen. Er habe unterschätzt, wie entscheidend Tequila für das Gewinnwachstum des Spirituosenherstellers bisher gewesen sei, sodass er nun umso wachsamer sei bei einer möglichen Veränderung der Wachstumsdynamik, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Tequila habe seit 2018 mehr als die Hälfte des Gewinnwachstums von Diageo auf Basis konstanter Währungen ausgemacht. Das Wachstum im Geschäft mit dem Agaven-Schnaps sei noch immer beneidenswert, jedoch verlangsame es sich und die Aussichten seien unklar./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2023 / 17:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2023 / 00:45 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.