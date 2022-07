RBC belässt Diageo auf 'Underperform' - Ziel 2800 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Diageo nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2800 Pence belassen. Der Schnapshersteller habe im vergangenen Geschäftsjahr exzellent abgeschnitten und ergebnisseitig in allen Regionen die Konsensschätzungen übertroffen, aber wie erwartet einen vorsichtig optimistischen Ausblick gegeben, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den mittelfristigen Ausblick habe Diageo zwar bekräftigt - unklar sei aber, ob die dort genannten, quantitativen Wachstumsziele für das Geschäftsjahr 2023 gälten./gl/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2022 / 02:38 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2022 / 02:38 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.