RBC belässt Deutsche Bank auf 'Outperform' - Ziel 16 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank in einem Branchenausblick auf die "Top Stock Ideas" 2024 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Der Aktienkurs des Instituts spiegele noch nicht dessen Neupositionierung und die gesteigerte Profitabilität wider, schrieb Analyst Gerard Cassidy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Geschäftsmix sei inzwischen ausbalancierter und der Fokus liege auf der das Wachstum antreibenden Kostenkontrolle./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2024 / 08:57 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2024 / 09:00 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.