RBC belässt Deutsche Bank auf 'Outperform' - Ziel 15 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Outperform" belassen. Europäische Banken würden weiterhin mit einem Abschlag gegenüber ihrem historischen Durchschnitt, dem breiteren europäischen Aktienmarkt und den US-Konkurrenten gehandelt, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für eine Neubewertung des Sektors sei aber eine konjunkturelle Aufhellung erforderlich. Sie favorisiert weiterhin Werte mit besonderen Stärken und relativ großem Bewertungspotenzial und erwähnte diesbezüglich BBVA, die Deutsche Bank, Lloyds und die UBS./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2023 / 17:32 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2023 / 00:45 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.