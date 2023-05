RBC belässt Deutsche Bank auf 'Outperform' - Ziel 15 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Finanztrends Video zu Deutsche Bank



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Outperform" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Es sei schwierig, unter den Investmentbanken im bisherigen Quartalsverlauf einen Lichtblick zu finden, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zum Teil liege dies an Basiseffekten. Nun richte sich der Blick auf die Zinsentscheide der drei großen Notenbanken im Juni. Diese, der US-Schuldenstreit und die geopolitische Lage könnten die Märkte demnächst deutlich bewegen./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2023 / 18:06 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2023 / 00:45 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.