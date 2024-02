RBC belässt Delivery Hero auf 'Outperform' - Ziel 73 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Delivery Hero nach Eckdaten und Aussagen zum Ausblick auf "Outperform" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Analystin Wassachon Udomsilpa hob in einer am Montag vorliegenden Studie ermutigende Resultate für das abgelaufene Jahr hervor. Die Ziele für das neue Jahr implizierten, dass der Analystenkonsens für das operative Ergebnis (Ebitda) um 3 Prozent steigen könnte./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2024 / 02:43 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2024 / 02:43 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.