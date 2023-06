RBC belässt Danone auf 'Outperform' - Ziel 70 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Danone":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Danone auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Es gebe mehrere Gründe dafür, dass das Volumenwachstum bei europäischen Konsumgüterherstellern in der zweiten Jahreshälfte moderater ausfällt, schrieb Analystin Emma Letheren in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Bislang hätten die Unternehmen höhere Kosten gut an die Verbraucher weitergeben können, davon sei sie künftig nicht mehr überzeugt. Die Preisdynamik sollte sich für den Rest des Jahres verlangsamen./tih/mf Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2023 / 18:03 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2023 / 00:45 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.