RBC belässt Danone auf 'Outperform' - Ziel 70 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Danone":

Finanztrends Video zu Danone



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Danone nach dem Besuch eines Forschungs- und Entwicklungslabors auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Dieses habe ihn beeindruckt, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Danone müsse gar nicht fantastisch sein, es reiche, wenn das Unternehmen kompetent agiere. Sollten die Franzosen aber doch fantastisch werden - umso besser, so der Experte./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2023 / 07:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2023 / 07:41 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.