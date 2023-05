RBC belässt Commerzbank auf 'Sector Perform' - Ziel 12 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Mit der höheren Vorgabe für die Nettozinseinnahmen nähere sich die Bank nur der Konsensschätzung an, schrieb Analystin Anke Reingen in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Auch dämpfe die Zusammensetzung dieser Kennziffer etwas die Begeisterung. Wenn auch im Umfang überschaubar, so sei doch die Zustimmung zu einem Aktienrückkauf ein Meilenstein für das Geldhaus./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2023 / 02:03 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2023 / 02:03 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.