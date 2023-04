RBC belässt Coca-Cola auf 'Outperform' - Ziel 69 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Coca-Cola nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 69 US-Dollar belassen. Der Getränkeriese habe beim Umsatzwachstum aus eigener Kraft sowohl seine Schätzung als auch die Markterwartung übertroffen, schrieb Analyst Nik Modi in einer ersten Reaktion am Montag. Reinvestitionen hätten das Umsatzwachstum angetrieben. Die Bruttomarge sei ebenfalls beeindruckend gewesen. Auch insgesamt habe das Unternehmen stark abgeschnitten./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2023 / 08:15 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2023 / 08:15 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.