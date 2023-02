RBC belässt Boeing auf 'Sector Perform' - Ziel 225 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing angesichts des vorübergehenden Lieferstopps für den Langstreckenjet 787 Dreamliner auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 225 US-Dollar belassen. Er gehe davon aus, dass das Problem vor allem mit der Software zusammenhänge, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Dauer dieser Auslieferungspause zu bestimmen, sei derzeit noch zu früh. Herbert rechnet jedoch damit, dass es um Tage bis Wochen geht, was daher noch kein wesentliches Risiko für den Ausblick 2023 mit sich bringe./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2023 / 09:15 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2023 / 09:15 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.