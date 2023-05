RBC belässt Boeing auf 'Sector Perform' - Ziel 220 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Finanztrends Video zu Boeing



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach der Bestellung von 150 Mittelstreckenjets und der Option über weitere 150 Stück durch Ryanair auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Das Geschäft deute auf eine starke Nachfrage nach Max-Jets hin, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Schließlich wolle Boeing die Produktionsraten für diesen Flugzeugtyp erhöhen./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2023 / 10:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2023 / 10:14 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.