RBC belässt Boeing auf 'Outperform' - Ziel 300 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Finanztrends Video zu Boeing



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Die bisherigen Untersuchungsergebnisse zum Flug 1282 von Alaska Airlines, bei dem es technische Probleme gegeben hatte, seien günstig für den Flugzeugbauer, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die finanziellen Auswirkungen sollten sich in Grenzen halten./mf/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2024 / 22:31 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2024 / 22:31 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.