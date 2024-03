RBC belässt Boeing auf 'Outperform' - Ziel 225 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing Co.":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing mit Blick auf Wechsel an der Konzernspitze auf "Outperform" mit einem Kursziel von 225 US-Dollar belassen. Dass der Flugzeugbauer einen neuen Chef offenbar außerhalb des Konzerns suche, wertete Analyst Ken Herbert in einer ersten Reaktion am Montag positiv. Denn angesichts der zurückliegenden Probleme hätten Aspekte wie die Qualität und die Fertigung der Produkte Fragen aufgeworfen. Die Anleger hätten angesichts der sich häufenden Vorkommnisse das Vertrauen in das Management verloren. Ein neuer Chef von Außen dürfte mithin bei Investoren gut ankommen, vermutet der Experte./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2024 / 09:10 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2024 / 09:10 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.