RBC belässt BP auf 'Outperform' - Ziel 650 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP nach einer hauseigenen Konferenz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 650 Pence belassen. Konzernchef Bernard Looney habe einen ausgewogenen und offenen Überblick zum Thema Energiewende abgegeben, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er habe die vielen Herausforderungen und Chancen hervorgehoben./tih/men Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2023 / 14:10 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2023 / 14:10 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.