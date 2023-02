RBC belässt BP auf 'Outperform' - Ziel 650 Pence

Finanztrends Video zu BP



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP angesichts der angestrebten Übernahme der US-Raststättenkette Travelcenters of America auf "Outperform" mit einem Kursziel von 650 Pence belassen. Der Ölkonzern habe betont, dass der Zukauf im Rahmen des bisher auf 16 bis 18 Milliarden Dollar bezifferten Finanzspielraums liege, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es seien noch einige Synergien denkbar, die bislang noch nicht in den Zielsetzungen enthalten seien./tih/he Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2023 / 12:25 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2023 / 12:25 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.