RBC belässt BNP Paribas auf 'Outperform' - Ziel 77 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Die Trends für das zweite Quartal der wichtigsten Großbanken mit Investmentbanking-Sparte signalisierten von einem hohen Niveau sinkende Handelsaktivitäten, insbesondere bei Aktien, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Marktanteilsgewinne schienen weiterhin ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zu sein und stützten ihre positive Einschätzung zu Barclays, BNP Paribas und Bank of America./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2023 / 21:08 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2023 / 00:45 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.