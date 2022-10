RBC belässt BNP Paribas auf 'Outperform' - Ziel 65 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Bedeutende Veränderungen im operativen Umfeld sowie unsichere Aussichten dürften die Zahlen der europäischen Großbanken zum dritten Quartal zu einer interessanten Ergebnissaison machen, schrieb Analystin Anke Reingen in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. Die Aktienkurse seien schon stark gesunken. Für eine Erholung brauche es aber wohl erst einmal mehr Klarheit, wann sich die wirtschaftlichen Aussichten bessern könnten./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2022 / 17:38 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2022 / 00:45 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.