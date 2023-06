RBC belässt BBVA auf 'Outperform' - Ziel 8,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Bilbao Vizcaya Argentari":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BBVA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Die vergangenen drei Monate seien für die Banken weltweit sehr schwankungsreich verlaufen, schrieben die Analysten um Benjamin Toms in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Trotz eines günstigen Zinsumfeldes lägen die Bewertungen deutlich unter den historischen Durchschnittswerten für das Kurs-Buchwertverhältnis. In dieser Studie seien nun die Stärken und Schwächen der verschiedenen Regionen herausgearbeitet worden. In der Europäischen Union sei für eine Neubewertung der Bankaktien eine wiedererwachende wirtschaftliche Dynamik nötig. Die Aktien der BBVA zählen zu den Favoriten von RBC./ck/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2023 / 00:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2023 / 00:45 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.