RBC belässt Auto1 auf 'Outperform' - Ziel 20 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Auto1 nach endgültigen Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der Quartalsbericht habe den vorab veröffentlichten Eckdaten weitgehend entsprochen, schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der operative Mittelfluss sei indes unerwartet positiv gewesen. Aus ihrer Sicht schlägt sich der Online-Gebrauchtwagenhändler in dem aktuell schwierigen und unsicheren Umfeld weiterhin gut./tav/la Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2023 / 02:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2023 / 02:16 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.