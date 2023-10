RBC belässt Amazon auf 'Outperform' - Ziel 180 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Amazon nach Quartalszahlen des Handelsriesen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 180 US-Dollar belassen. Die Bullen dürften sich auf die gute Entwicklung der Cloud-Sparte AWS, zuversichtliche Unternehmensaussagen zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) und die operative Ergebnisentwicklung (Ebit) im Handelsgeschäft fokussieren, schrieb Analyst Brad Erickson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für die Bären halte der Zwischenbericht derweil eher verhaltene Aussagen zum Konsumverhalten der Verbraucher sowie die im kommenden Jahr wohl steigenden Investitionen im Cloud-Geschäft mit ihren Auswirkungen auf die Margen bereit./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2023 / 23:59 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2023 / 23:59 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.