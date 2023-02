RBC belässt Amazon auf 'Outperform' - Ziel 135 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Amazon nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 135 US-Dollar belassen. Zurückhaltende Aussagen zum laufenden ersten Quartal legten den Schluss nahe, dass erst im zweiten Halbjahr Besserung eintritt, schrieb Analyst Brad Erickson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Online-Versandhändler dürfte in diesem Jahr vor allem bestrebt sein, die Profitabilität zu steigern./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2023 / 01:20 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2023 / 01:20 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.