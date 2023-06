RBC belässt Airbus auf 'Sector Perform' - Ziel 140 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus SE":

Finanztrends Video zu Airbus SE



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus anlässlich eines Zwischenberichts zum Geschäftsverlauf auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Im Fokus auf der Paris Air Show hätten die kommerziellen Aussichten, das Portfolio, die aktuellen Probleme in der Lieferkette sowie die industriellen Anstrengungen des Flugzeugbauers zur Steigerung der Produktionszahlen gestanden, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Er sieht weiterhin Risiken für die kurzfristigen Produktionspläne, aber auch ein weiterhin starkes Nachfrageumfeld./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2023 / 05:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2023 / 05:39 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.