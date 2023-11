RBC belässt Adidas auf 'Sector Perform' - Ziel 165 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Adidas auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Die Aktienkurse von Luxusgüter- und Markenunternehmen hätten sich schon im vergangenen Monat stabilisiert und seien vor allem bei ersteren nun wieder attraktiv, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Bei den Sportartikelherstellern sei er für das erste Halbjahr 2024 dank niedrigerer Vorjahreswerte und steigender Bruttomargen optimistisch, bevorzuge aber Puma und Nike./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2023 / 17:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2023 / 00:45 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.