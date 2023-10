RBC belässt Adidas auf 'Sector Perform' - Ziel 165 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - RBC hat die Einstufung für Adidas nach Eckdaten zum dritten Quartal und einer Prognoseerhöhung auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Der Sportartikel-Hersteller habe beim Umsatz und beim operativen Ergebnis (Ebit) die Erwartungen der kanadischen Bank und des Marktes übertroffen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gründe dafür seien der weitere Verkauf von Yeezy-Produkten des umstrittenen Rapper Kanye und die etwas bessere Entwicklung des zugrundeliegenden Geschäfts./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2023 / 14:12 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2023 / 14:12 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.