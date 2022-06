RBC belässt Adidas auf 'Outperform' - Ziel 265 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas nach Nike-Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Analyst Piral Dadhania attestierte dem US-Sportartikelkonzern in einer am Dienstag vorliegenden Studie ein durchwachsenes viertes Quartal. Der Trend in den Wirtschaftsräumen Europa-Nahost-Afrika sowie Asien-Pazifik sei besser als gedacht, jener in Nordamerika aber etwas gedämpfter ausgefallen. Per Saldo bleibt er im Fußball-WM-Jahr positiv für die Konkurrenten Adidas und Puma gestimmt, auch wegen verbesserter Lieferketten und attraktiver Bewertungen./tih/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2022 / 02:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2022 / 02:48 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.