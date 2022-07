RBC belässt Adidas auf 'Outperform' - Ziel 205 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas vor Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Der Sportartikelhersteller sollte in der Lage sein, im zweiten Halbjahr ein Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich zu erreichen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Umsatzausblick von 11 bis 13 Prozent sei damit aber wohl nicht zu realisieren. Die Bewertung sei unterdessen attraktiv./mf/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2022 / 17:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2022 / 00:45 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.