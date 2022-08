RBC belässt Adidas auf 'Outperform' - Ziel 190 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Adidas mit Blick auf die angekündigte einvernehmliche Trennung von Konzernchef Kasper Rorsted auf "Outperform" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Analyst Piral Dadhania sprach in einer am Montag vorliegenden Studie von einer Überraschung, nachdem Rorsteds Vertrag erst im vergangenen Jahr bis Juli 2026 verlängert worden sei. Angesichts einiger Herausforderungen in den vergangenen Jahren sollte die Nachricht am Markt aber gut ankommen, da sich die Investorendebatte um Veränderungen in der Unternehmensführung in den vergangenen Monaten intensiviert habe. Der Sportartikelhersteller hinke bei der Produktdynamik seit Jahren der Konkurrenz hinterher und brauche nun einen Marketing- und Merchandise-Experten an der Spitze./gl/He Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2022 / 08:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2022 / 08:46 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.