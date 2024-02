RBC belässt ABB auf 'Sector Perform' - Ziel 39 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 39 Franken belassen. Mit der Entscheidung für den neuen Chef Morten Wierod ende eine Phase der Spekulationen und Unsicherheit mit Blick auf die künftige Führung des Technologiekonzerns, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Manager sei eine exzellente Wahl und der Zeitpunkt seiner Ernennung gut gewählt. Es sei mit einer reibungslosen Stabsübergabe zu rechnen, und die Konzernstrategie dürfte sich in den kommenden Jahren wohl nicht ändern./tav/mis /tav Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2024 / 03:03 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2024 / 03:03 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.