RBC belässt ABB auf 'Outperform' - Ziel 35,50 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB auf "Outperform" mit einem Kursziel von 35,50 Franken belassen. Die Nachfrage in der europäischen Investitionsgüterindustrie werde weiterhin von hohen Auftragsbeständen gestützt, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Auch wenn einige Sektorunternehmen über ein langsameres Wachstum in China geklagt hätten, ändere dies nichts an seiner grundsätzlich positiven Einschätzung der Branche./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2023 / 17:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2023 / 00:45 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.