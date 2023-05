RBC belässt ABB auf 'Outperform' - Ziel 35,50 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB auf "Outperform" mit einem Kursziel von 35,50 Franken belassen. Im europäischen Kapitalgütersektor seien ihre Erwartungen im ersten Quartal mit nur einer Ausnahme übertroffen worden, schrieb ein Analystenteam um den Experten Sebastian Kuenne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies spreche für den Branchen-Optimismus, der seitens RBC schon seit dem vergangenen Sommer bestehe. Die Gewinnentwicklung der Sektorwerte dürfte weiter durch die Auftragslage gestützt werden, die weiterhin über den Erwartungen liege./tih/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2023 / 18:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2023 / 00:45 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.