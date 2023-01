RBC belässt ABB auf 'Outperform' - Ziel 34 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat ABB nach einer Vereinbarung über den Verkauf der Power-Conversion-Sparte an AcBel Polytech Inc in Taiwan auf "Outperform" mit einem Kursziel von 34 Franken belassen. Zwar begrüßte er die Strategie des Schweizer Technologiekonzerns, seine Strukturen zu vereinfachen, doch sei der Verkaufspreise der Sparte niedriger als erwartet, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Power Conversion sei allerdings für seine Aktienbewertung nicht von großer Bedeutung./ck/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2023 / 06:17 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2023 / 06:17 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.