Pyrum: Sehr gut gefüllte Projektpipeline

Pyrum erzielt nach Darstellung von SMC-Research bislang nur geringe Erlöse und wirtschaftet daher noch stark defizitär. Die sehr gut gefüllte Projektpipeline wird nach Einschätzung von SMC-Analyst Holger Steffen aber für ein starkes Umsatzwachstum und eine kräftige Margenverbesserung sorgen, woraus aus Sicht des Analysten ein hohes Kurspotenzial resultiert.

Pyrum stehe laut SMC-Research vor der Inbetriebnahme der zweiten und dritten Produktionslinie, das sei ein großer Erfolg für das Unternehmen. Trotz sehr schwieriger Rahmenbedingungen mit Lieferengpässen in diversen Bereichen und teilweise massiven Materialpreissteigerungen habe die Anlage mit einem Bauzeitverzug gegenüber Plan von lediglich drei Monaten in insgesamt 21 Monaten errichtet werden können. Damit bestehe nun die Blaupause für weitere Anlagen.

Die Projektpipeline sei sehr gut gefüllt, mittlerweile befinden sich elf neue Werke im Planungsstadium. Der Baustart für die nächste eigene Produktionsstätte in Bad Homburg könnte noch in diesem Jahr erfolgen. Auch zahlreiche Projekte mit Partnern machen Fortschritte, so SMC-Research. Zuletzt habe beispielsweise ein Vorvertrag für eine Anlage in Griechenland unterzeichnet werden können, was Pyrum jetzt schon Beratungserlöse einbringe.

Im ersten Halbjahr seien die Erlöse aber noch gering gewesen, was auch daran liege, dass die Pelletieranlage noch nicht das Zielvolumen erreicht habe – das werde sich aber in den nächsten Monaten ändern. Insgesamt rechnen die Analysten mit stark steigenden Umsätzen, auch wenn sie ihre Schätzungen für 2023 und 2024 wegen der Verzögerungen bei der rCB-Pelletproduktion und einer noch etwas verzögerten Inbetriebnahme der neuen Linien reduziert haben (womit auch der Verlust etwas höher ausfalle).

Das kurzfristig wichtigste Aufgabengebiet sei die Finanzierung der Expansion. Vor allem für die nächste eigene Anlage sei eine größere Kapitalakquise notwendig. Hier befinde sich das Unternehmen auf der Zielgeraden, eine Fremdkapitalmaßnahme mit einem Volumen von 25 Mio. Euro könnte bald abgeschlossen werden.

Insgesamt sei Pyrum damit auf einem guten Weg. Das aus Sicht der Analysten für die nächsten Jahre zu erwartende starke Umsatzwachstum, verbunden mit kräftig steigenden Margen, biete ein hohes Kurspotenzial. Ihr Kursziel liege unverändert bei 77,00 Euro und rechtfertige weiterhin das Votum „Speculative Buy“. Die dämpfende Wirkung der etwas reduzierten Schätzungen für 2023 und 2024 sei dabei durch den Diskontierungseffekt (seit der letzten Analyse) ausgeglichen worden. Dieser falle aufgrund der geschätzten massiven künftigen Steigerungen bei Pyrum sehr deutlich aus.

