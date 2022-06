Pyrum Innovations: Potenzialträchtige Recyclingtechnologie

SMC-Research hat die Coverage der Pyrum Innovations AG aufgenommen und ein erstes Kursziel von 88,00 Euro ermittelt, verbunden mit einem Votum „Speculative Buy“. Aus Sicht von SMC-Analyst Holger Steffen stoße das innovative Pyrolyseverfahren der Gesellschaft für das Recycling von Altreifen u.a. auf großes Interesse der Reifenindustrie und biete große Chancen für das künftige Wachstum. Da der breite Roll-out erst beginne und Anlagenverkäufe an Dritte noch umgesetzt werden müssten, habe die Empfehlung spekulativen Charakter.

Die Pyrum Innovations AG habe laut SMC Research in einer langjährigen Entwicklungsarbeit ein innovatives Verfahren für das Recycling von Altreifen (und ähnlichen Materialien) entwickelt, mit dem die bislang wenig zufriedenstellende Rückgewinnung von Rohstoffen erheblich verbessert werden könne. Man habe das Verfahren in einer ersten Produktionsstätte im Industriemaßstab am Stammsitz im Saarland umgesetzt, die im Mai 2020 in den Regelbetrieb gewechselt sei. Aktuell werde die Anlagenkapazität mit dem Zubau von zwei neuen Linien verdreifacht.

Das Interesse der Reifenindustrie an dem neuen Verfahren sei groß und habe bereits zu ersten Vereinbarungen oder gemeinsamen Projekten mit Branchengrößen wie Michelin, Pirelli und Continental geführt. Continental habe sich sogar an der Gesellschaft beteiligt und arbeite zusammen mit Pyrum an dem Einsatz der wiedergewonnenen Rohstoffe in der Reifenproduktion. Ebenfalls zu den Aktionären zähle der Chemiekonzern BASF, der die Gesellschaft in mehrfacher Hinsicht unterstütze – sowohl finanziell als auch mit einer Abnahmegarantie für das im Recycling gewonnen Pyrolyseöl.

Die Analysten werten das als Beleg für das hohe Potenzial, das dem von Pyrum entwickelten innovativen Pyrolyseverfahren zugetraut werde. Continental habe das Verfahren als „besonders effizient“ bezeichnet – genau daran habe es bei der Rückgewinnung von hochwertigen Rohstoffen aus Altreifen bisher immer gemangelt.

Das Unternehmen befinde sich jetzt in einem dynamischen Expansionsprozess, der sowohl den Aufbau weiterer eigener Produktionsstätten als auch den Verkauf von Anlagen an Dritte vorsehe. Derzeit laufen nach Angaben der Analysten die Verhandlungen mit Interessenten für erste Abschlüsse. Diese sollen in Europa insbesondere über Special Purpose Vehicles als Betriebsgesellschaften umgesetzt werden, an denen Pyrum plangemäß einen Minderheitsanteil halten werde. Dafür bringe die Gesellschaft einen Teil des notwendigen Eigenkapitals mit ein, das wiederum über langfristige Darlehen von BASF bereitgestellt werde.

Die Analysten stufen die Recyclingtechnologie von Pyrum als potenzialträchtig und das Geschäftsmodell als schlüssig ein und sehen gute Chancen für hohes Wachstum in den nächsten Jahren. Da die Anlagen im laufenden Betrieb und bei hoher Auslastung laut den Analysten sehr profitabel wirtschaften, gehe das mit einem sehr attraktiven Margenpotenzial einher.

Obwohl sie in ihren Schätzungen einen Sicherheitsabschlag auf die langfristigen Pläne der Gesellschaft bezüglich des eigenen Kapazitätsausbaus bis zum Ende dieses Jahrzehnts vorgenommen haben, resultiere aus den Zahlen ein fairer Wert von 88,00 Euro je Aktie und damit ein deutliches Kurspotenzial. Da der breite Roll-out noch relativ am Anfang stehe und insbesondere noch erste Anlagenverkäufe an Dritte vereinbart und umgesetzt werden müssen, sei das Prognoserisiko derzeit noch relativ hoch, weshalb das Urteil der Analysten „Speculative Buy“ laute.

