Pyrum: Großes Interesse

Nach Darstellung von SMC-Research zeichnet sich bei Pyrum Innovations mit der Unterzeichnung einer weiteren Absichtserklärung ab, dass in den nächsten Jahren im Rahmen von Joint-Ventures mehr Anlagen realisiert werden könnten, als von den Analysten zuvor angenommen. Laut SMC-Analyst Holger Steffen wird der Start der Realisierung der ersten JV-Anlagen aktuell durch die schwierigen Rahmenbindungen aber noch etwas gebremst.

Das innovative Recyclingkonzept von Pyrum, das eine Rückgewinnung von hochwertigem Pyrolyseöl und Industrieruß aus Altreifen ermögliche, stoße laut SMC-Research auf ein großes Interesse. Kürzlich habe das Unternehmen eine weitere Absichtserklärung mit einem Partner unterzeichnen können, die den Aufbau von vier neuen Werken in Norwegen, Schweden, Estland und Finnland bis 2030 vorsehe. In diesem Zeitraum sollen zudem zusammen mit der Hamburger Gesellschaft UNITANK gleich zehn Produktionsstätten aufgebaut werden – so der Letter of Intent aus dem letzten Jahr –, außerdem werde mit drei Partnern an der Realisierung eines Werks in Straubing gearbeitet. Damit werden die Voraussetzungen für einen starken Anstieg der Erlöse in den nächsten Jahren geschaffen, so das Researchhaus.

Aktuell seien die Einnahmen aber noch gering. Zudem haben die zuletzt schwierigen Rahmenbedingungen laut den Analysten dafür gesorgt, dass sich die Inbetriebnahme der zweiten und dritten Produktionslinie am Stammsitz etwas verzögert habe (nun aber in den nächsten Monaten erfolge) und dass es etwas länger dauere, bis die ersten Projekte mit Partnern konkret umgesetzt werden.

Die Analysten haben die jüngsten Meldungen in ihrem Modell berücksichtigt, indem sie die Erlösschätzungen vor allem für 2023 und 2024 reduziert und den Break-even nach hinten verschoben haben (von 2023 und 2024), zugleich erwarten sie mittelfristig nun aber die Realisierung von mehr SPVs als bislang unterstellt. In Kombination mit einem höheren Diskontierungszins als Reaktion auf den Anstieg der Marktzinsen habe das zu einem neuen Kursziel von 80,00 Euro (bislang: 86,00 Euro) geführt. Die Analysten sehen damit aufgrund des hohen Potenzials des Geschäftsmodells von Pyrum weiterhin auch ein substanzielles Kurssteigerungspotenzial für die Aktie und bekräftigen ihr Votum „Speculative Buy“.

