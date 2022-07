Pyramid: Wachstumstreiber intakt

Nach Darstellung von SMC-Research habe die Pyramid AG zuletzt im Mai ihre positiven Geschäftsprognosen bestätigt. Trotz der weiteren Eintrübung der gesamtwirtschaftlichen Lage sieht SMC-Analyst Holger Steffen die Perspektiven für das Unternehmen auch jetzt noch als intakt an und bestätigt sein Kursziel und das Kaufvotum für die Aktie.

Laut SMC-Research habe das Management der neu formierten Pyramid-Gruppe im Mai letztmalig ein Update zur Geschäftsentwicklung gegeben. Demzufolge spüre das Unternehmen zwar auch die Auswirkungen der weltweiten Materialengpässe und Logistikprobleme, komme damit aber relativ gut klar. Daher sei die Wachstums- und Gewinnprognose für 2022, die einen Umsatz von 98 bis 102 Mio. Euro und ein EBIT von 7,7 bis 8,1 Mio. Euro (beides pro-forma) vorsehe, bestätigt worden. Neben dem Effekt aus der in 2022 erfolgten Übernahme der faytech AG basiere der Ausblick auch auf einem organischen Umsatzwachstum von Pyramid um ungefähr 20 Prozent.

Obwohl sich die gesamtwirtschaftliche Lage in jüngster Zeit weiter eingetrübt habe, sehen die Analysten für Pyramid intakte Wachstumstreiber – vor allem die Digitalisierung von Kundentransaktionen in zahlreichen Branchen – und somit unverändert gute Perspektiven. Sie bestätigen ihre Schätzungen, die in diesem Jahr schon zuvor im Rahmen einer konservativen Vorgehensweise leicht unter dem unteren Ende der Zielspannen des Unternehmens gelegen haben, und ihr Kursziel von 5,70 Euro.

Die Aktie von Pyramid habe trotz der intakten positiven Aussichten in einem schwachen Gesamtmarkt zuletzt weiter korrigiert. Das aktuelle Kursniveau bewerten die Analysten als eine attraktive antizyklische Einstiegsgelegenheit und bekräftigen ihr Votum „Buy“.

