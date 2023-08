Pyramid: Prognosesenkung - aber günstig bewertet

Nach Darstellung von SMC-Research musste Pyramid nach einem unterplanmäßigen Auftragseingang die Prognose für 2023 deutlich zurücknehmen. SMC-Analyst Holger Steffen sieht gute Chancen für eine baldige Belebung, stuft die Aktie aber von „Buy“ auf „Speculative Buy“ herab.

Der Auftragseingang von Pyramid für das zweite Halbjahr 2023 sei laut SMC-Research deutlich unter den Erwartungen geblieben, was zu einer kräftigen Reduktion der Umsatzprognose für das Gesamtjahr geführt habe. Erfreulicherweise habe die hieraus resultierende Absenkung der EBITDA-Guidance in vergleichsweise engen Grenzen gehalten werden können, das Management rechne immer noch mit einem EBITDA zwischen 4 und 5 Mio. Euro. Das zeige, dass die Kostenstrukturen sehr schnell und erfolgreich angepasst wurden und dass bei der Tochter Pyramid Computer GmbH nach einem schwachen Jahr 2022 deutliche Fortschritte erzielt worden seien.

Jetzt sei es die vordringliche Managementaufgabe, auch in einem schwierigen konjunkturellen Umfeld die sich bietenden Vertriebsopportunitäten in einen stetig wachsenden Auftragseingang umzumünzen. Die attraktiven Märkte, die Pyramid adressiere, bieten dafür gute Chancen, so die Analysten.

Sie haben in Reaktion auf die neue Unternehmensprognose ihre Schätzungen für 2023 abgesenkt, rechnen aber unverändert ab dem nächsten Jahr mit einer nachhaltig hohen Umsatzdynamik. Mit einem geschätzten KUV24 von 0,4 und einem (um Goodwill-Abschreibungen) bereinigten KGV24 von 7,3 sei die Gesellschaft inzwischen sehr günstig bewertet. Das komme auch im Kursziel zum Ausdruck, dass durch die Reduktion der Schätzungen zwar auf 3,50 Euro gesunken sei, damit aber weit über dem aktuellen Kurs liege. Da die Analysten zugleich aber auch eine erhöhte Prognoseunsicherheit sehen, ändern sie ihr Urteil von „Buy“ auf „Speculative Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 02.08.2023 um 9:35 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 02.08.2023 um 8:35 Uhr fertiggestellt und am 02.08.2023 um 9:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2023/08/2023-08-02-SMC-Comment-Pyramid_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.