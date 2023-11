Pyramid: Pipeline so groß wie noch nie

Im aktuellen Jahr hält der Vorstand von Pyramid nach Darstellung von SMC-Research die abgesenkte Prognose nach den Neunmonatszahlen für erreichbar. Eine stark gefüllte Pipeline könnte dann in 2024 aus Sicht von SMC-Analyst Holger Steffen einen Schub geben, weshalb er die Aktie unverändert als potenzialträchtig ansieht.

Nach neun Monaten habe Pyramid laut SMC-Research einen Umsatz von ca. 54 Mio. Euro und ein EBITDA von ca. 4,4 Mio. Euro erzielt, wobei die Q3-Zahlen (Umsatz in etwa 15 bis 16 Mio. Euro, EBITDA ca. 0,5 Mio. Euro) noch indikativ und nicht final seien. Die im Juli abgesenkte Prognose für das Gesamtjahr sehe Erlöse in Höhe von 80 Mio. Euro und ein EBITDA von 4,0 bis 5,0 Mio. Euro vor. Da das Schlussquartal in der Regel die operativ stärkste Periode sei, halte das Management das Erlösziel für erreichbar, und für den Ertrag sehe es aufgrund des voraussichtlichen Neunmonatsergebnisses noch besser aus.

Zuversichtlich zeige sich der Vorstand auch bezüglich der Wachstumsaussichten. Aktuell sei die Pipeline für mögliche neue Aufträge so groß wie noch nie, was dem Unternehmen im nächsten Jahr einen Schub geben könnte. Außerdem stehen bei passenden Rahmenbedingungen im ersten Halbjahr 2024 auch wieder Zukäufe auf der Agenda, so die Analysten.

Sie haben ihr Modell nach den Zahlen moderat angepasst und die Erlösprognose für 2023 leicht reduziert (von 77 auf 75 Mio. Euro), zugleich aber die EBITDA-Schätzung deutlich, von 4,0 auf 5,1 Mio. Euro, angehoben. Sie gehen also davon aus, dass die Zielspanne hier leicht übertroffen werde. Für 2024 sehen die Analysten gute Chancen für ein zweistelliges Wachstum mit steigenden Margen.

Mit den Modellanpassungen habe sich der faire Wert nur unwesentlich verändert, ihr Kursziel betrage damit weiterhin 2,80 Euro. Die Analysten sehen demnach erhebliches Aufwärtspotenzial für die Aktie, das mit einem wieder positiveren Newsflow gehoben werden sollte. Ihr Urteil laute auf dieser Basis unverändert „Speculative Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 07.11.2023 um 8:30 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 06.11.2023 um 18:45 Uhr fertiggestellt und am 07.11.2023 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2023/11/2023-11-07-SMC-Update-Pyramid_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.