Pyramid: Guter Start

SMC-Research bewertet die vorläufigen Zahlen von Pyramid für das erste Quartal positiv, vor allem das Ergebnis sei relativ hoch ausgefallen, was aber zum Teil auf verschobene Aufträge aus 2022 zurückzuführen sei. SMC-Analyst Holger Steffen sieht gute Chancen, dass das Unternehmen die bestätigte Jahresprognose erfüllen kann.

Laut SMC-Research haben die Pyramid-Konzernerlöse in den ersten drei Monaten von 2023 mit 20,0 Mio. Euro noch etwas unter dem Vorjahresniveau (21,5 Mio. Euro) gelegen, was das Management vor allem mit unterjährigen Schwankungen im Projektgeschäft begründet habe. Das Konzern-EBITDA sei nach erfolgreich umgesetzten Anpassungsmaßnahmen bei der Tochter Pyramid Computer mit 2,2 Mio. Euro relativ hoch ausgefallen, darin enthalten seien aber auch substanzielle positive Effekte aus Aufträgen, die sich von Ende 2022 in das erste Quartal verschoben haben, so die Analysten. Das Resultat könne daher so nicht auf das Jahr hochgerechnet werden. Der Vorstand habe die Jahresprognose bekräftigt, die einen Anstieg der Erlöse von 95,7 auf 108,5 Mio. Euro und eine Verbesserung des EBITDA von 6,0 auf 7,5 Mio. Euro vorsehe (Werte aus 2022 noch vorläufig).

Eine innovative Produktpalette und der starke Fokus auf einen Ausbau des Vertriebs sorgen aus Sicht der Analysten grundsätzlich für gute Wachstumschancen, weshalb sie davon ausgehen, dass Pyramid die Prognose erfüllen könne.

Wenn sich das abzeichne, sollte sich die Aktie deutlich erholen – die Analysten sehen den fairen Wert mit 4,80 Euro weit über dem aktuellen Kurs und bekräftigen ihr Urteil „Buy.

