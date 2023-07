Publity: Positives EBIT 2023 erwartet

Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Marcel Schaffer von GBC hat die publity AG im Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) unter anderem wegen der Zinswende, dem Krieg in der Ukraine und einer geringeren Anzahl von Transaktionen einen Umsatzrückgang um 83,7 Prozent auf 4,68 Mio. Euro verbucht. In der der Folge senken die Analysten das Kursziel und das Votum.

Nach Aussage der Analysten habe sich das EBITDA auf -23,44 Mio. Euro (GJ 2021: 14,60 Mio. Euro) vermindert. Neben dem deutlichen Umsatzrückgang seien die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wegen zusätzlicher Kosten über 14,40 Mio. Euro im Zusammenhang mit einem gescheiterten Deal mit einem Luxemburger Investor um 62,4 Prozent auf 25,82 Mio. Euro geklettert. Ursprünglich habe das Unternehmen mit einem Jahresüberschuss von 6 bis 10 Mio. Euro kalkuliert, weise nun aber einen hohen Jahresfehlbetrag von 192,54 Mio. Euro aus. Nach Meinung der Analysten sei dies hauptsächlich auf Wertberichtigungen bei Finanzanlagen zurückzuführen. Für das Jahr 2023 erwarte GBC eine Umsatzsteigerung auf 11,50 Mio. Euro, gefolgt von 15,00 Mio. Euro im Jahr 2024. Beim EBIT rechne das Analystenteam mit 0,30 Mio. Euro 2023 und 3,32 Mio. Euro 2024. In der Folge ermitteln die Analysten im Rahmen eines DCF-Bewertungsmodells ein neues Kursziel von 20,00 Euro (zuvor: 46,50 Euro) und senken das Rating auf „Halten“ (zuvor: „Kaufen“).



