Peach Property Group: Portfolioqualität steigt

Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die Peach Property Group AG im Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) den FFO I deutlich auf 19,2 Mio. Euro (GJ 2021: 10,2 Mio. Euro) gesteigert und damit die im Januar vorab gemeldete Range leicht übertroffen. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel, bestätigt jedoch das positive Votum.

Nach Analystenaussage gehe das Management für 2023 von einer weiteren Steigerung des FFO um 10 bis 20 Prozent auf 21 bis 23 Mio. Euro aus. Demnach sei das Unternehmen weiter auf gutem Weg, die Cash Earnings auszubauen und die Portfolioqualität anzuheben. So habe Peach fast 2.200 Wohnungen 2022 renoviert und plane für 2023 mit weiteren über 1.500 Renovierungen. Die Bewertungsseite gestalte sich laut SRC durch die Marktabkühlung, gerade in B und C Städten, nun aber viel anspruchsvoller. Nach 77 Mio. Euro Bewertungsplus im 1. Halbjahr 2022 habe sich im 2. Halbjahr eine negative Bewertung von fast 90 Mio. ergeben. Weitere Bewertungsabschläge seien trotz operativer Fortschritte wahrscheinlich. Dies werde die Finanzierungen künftig verteuern. In der Folge senken die Analysten das Kursziel von 36,00 CHF (zuvor: 45,00 CHF), erneuern aber das Rating „Buy“.



