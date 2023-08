PVA TePla: Umsatz- und Ergebnisdynamik weiter erhöht

Nach Darstellung von SMC-Research habe die PVA TePla AG im 1. HJ eine hohe Umsatzsteigerung mit einem klar überproportionalen Gewinnanstieg verzeichnet. Ungeachtet der leichten Abschwächung des Auftragseingangs im zweiten Quartal sieht der SMC-Analyst Adam Jakubowski auch die weiteren Perspektiven positiv und bestätigt sein Urteil „Buy“.

PVA TePla habe den Umsatz im ersten Halbjahr um 58 Prozent auf 126,7 Mio. Euro gesteigert und damit den Wachstumskurs der letzten Jahre mit erhöhter Dynamik fortgesetzt. Erfreulicherweise sei das Umsatzwachstum mit einem klar überproportionalen Gewinnanstieg einhergegangen: Das EBITDA habe sich um 84 Prozent auf 17,4 Mio. Euro erhöht, das EBIT um 94 Prozent auf 14,0 Mio. Euro und der Halbjahresüberschuss sogar um 133 Prozent auf 9,4 Mio. Euro.

Etwas schwächer als im Vorjahr sei hingegen der Auftragseingang ausgefallen, wobei der Rückgang mit -1,4 Prozent nur moderat gewesen sei und mit 104,9 Mio. Euro dennoch ein Niveau sehr weit oberhalb des langjährigen Durchschnitts erreicht worden sei. Darüber hinaus berichte das Unternehmen von einem weiterhin lebhaften Kundeninteresse und sehe vor allem in den Bereichen Metrologie und Industrie eine ungebrochene Nachfrage. In Kombination mit dem hohen Auftragsbestand, der sich per Ende Juni auf 298 Mio. Euro belaufen habe, sehe sich PVA TePla gut gerüstet, um den Wachstumskurs auch in Zukunft fortzusetzen.

Dementsprechend sei die Prognose für das laufende Jahr bekräftigt worden. Diese sehe ein Umsatzwachstum auf 240 bis 260 Mio. Euro sowie ein EBITDA von 36 bis 40 Mio. Euro vor. Auch das Ziel einer EBIT-Marge von 15 Prozent im nächsten Jahr sei bekräftigt worden.

Die Analysten sehen die diesjährigen Ziele als gut erreichbar an, haben aber ihre Ergebnisschätzung – innerhalb der Guidance – leicht abgesenkt. Damit tragen sie der hohen Kostendynamik und den intensivierten Investitionsaktivitäten Rechnung. Aus diesem Grund liege ihre Erwartung der EBIT-Marge weiter unter dem von PVA TePla für 2024 angestrebten Niveau. Sie kalkulieren zwar mit einem schrittweisen Anstieg der Profitabilität, doch die Marke von 15 Prozent werde in ihrem Modell erst deutlich später erreicht.

Trotz dieser zurückhaltenden Margenannahmen signalisiere das Analysten-Modell einen fairen Wert, der mit 31,00 Euro sehr deutlich über dem aktuellen Kurs liege. Auf dessen Basis bestätigen die Analysten das bisherige Urteil „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 09.08.2023 um 9:45 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 09.08.2023 um 8:45 Uhr fertiggestellt und am 09.08.2023 um 9:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2023/08/2023-08-09-SMC-Update-PVA-TePla_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.