PVA TePla: Starkes drittes Quartal

Nach Darstellung von SMC-Research habe die PVA TePla AG für das dritte Quartal gute Zahlen vorgelegt. Auch für die letzten drei Monate 2023 sowie für die nächsten Jahre erwartet der SMC-Analyst Adam Jakubowski eine fortgesetzte Entwicklung und hat vor diesem Hintergrund sein Kursziel und das Urteil bestätigt.

PVA TePla habe für das dritte Quartal überzeugende Zahlen mit einem kräftigen Umsatzwachstum und einer hierzu deutlich überproportionalen Gewinnsteigerung gemeldet. In Summe der ersten neun Monate habe sich der Umsatz somit um 46 Prozent auf 191,2 Mio. Euro erhöht, während das EBIT um 83 Prozent auf 23,9 Mio. Euro verbessert und der Periodenüberschuss auf 16,7 Mio. Euro sogar mehr als verdoppelt worden sei.

Auch der Auftragseingang habe sich sehr solide entwickelt und im dritten Quartal deutlich verbessert, auf Neunmonatsbasis sei er aber noch unter dem Vorjahresniveau sowie unter dem Umsatz geblieben. Gleichwohl sehe sich PVA TePla einer ungeachtet der gesamtwirtschaftlichen Schwäche weiter soliden Nachfrage gegenüber und berichte von einer guten Pipeline, die für die Summe der Monate Oktober bis März einen Auftragseingang über dem Niveau des Vorjahres ermöglichen sollte, so SMC-Research.

Bezogen auf das laufende Jahr habe das Unternehmen die bisherige Prognose (Umsatz: 240 bis 260 Mio. Euro und EBITDA zwischen 36 bis 40 Mio. Euro) nicht nur bestätigt, sondern in Richtung des oberen Endes konkretisiert. Das haben auch die Analysten in ihrem Modell nachvollzogen, was aber durch die Annahme eines stärkeren Vorratsaufbaus aufgewogen worden sei, so dass sich das Kursziel nicht verändert habe und weiter bei 31,00 Euro liege.

Auf dieser Basis bestätigen die Analysten das bisherige Urteil „Buy“.

