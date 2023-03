PVA TePla: Sechstes Wachstumsjahr bereits absehbar

Nach Darstellung von SMC-Research habe die PVA TePla AG 2022 mit sehr guten Zahlen überzeugt und die Schätzungen übertroffen. Angesichts der steigenden Nachfrage und des erneut gewachsenen Auftragsbestandes sei eine Fortsetzung des Wachstumskurses nach Einschätzung des SMC-Analysten Adam Jakubowski absehbar, was auch für die Aktie weiteres Potenzial biete.

PVA TePla habe laut SMC-Research mit dem Geschäftsbericht die bereits vorab gemeldeten Zahlen, mit denen die eigenen Prognosen und die Schätzungen der Analysten deutlich übertroffen worden seien, bestätigt. Demnach seien der Umsatz letztes Jahr um 32 Prozent auf 205,2 Mio. Euro gesteigert und der Jahresüberschuss um 45 Prozent auf den neuen Rekordwert von 17,7 Mio. Euro verbessert worden.

Ebenfalls weiter erhöht habe sich der Auftragsbestand, der sich zum Jahreswechsel auf 324 Mio. Euro belaufen habe und damit eine sehr gute Basis für die Fortsetzung des inzwischen seit fünf Jahren anhaltenden Wachstumskurses biete. Auch das sechste Wachstumsjahr sei bereits gut absehbar. Mit Verweis auf den Auftragsbestand und die weiterhin lebhafte Nachfrage habe PVA TePla die Prognose für 2023, die von einem Umsatz zwischen 240 und 260 Euro ausgehe, nicht nur bestätigt, sondern als „keine große Herausforderung“ bezeichnet. Ebenso bestätigt worden seien das diesjährige EBITDA-Ziel (36 bis 40 Mio. Euro) sowie das Vorhaben, nächstes Jahr eine EBIT-Marge von rund 15 Prozent zu erreichen.

Auch wenn die Analysten bezüglich der Profitabilitätsentwicklung in ihren Schätzungen nach eigener Aussage etwas vorsichtiger seien und die Marke von 15 Prozent erst drei Jahre später erwarten, sehen sie PVA TePla gleichwohl auf einem sehr guten Weg. Angesichts mehrerer globaler Trends wie der Digitalisierung oder der Elektrifizierung des Verkehrs und des hieraus resultierenden Nachfragesogs nach entsprechenden Ausrüstungsgütern sehen die Analysten das von ihnen für die Wertermittlung herangezogene Wachstumsszenario sehr gut begründet. Auf dieser Basis taxieren sie den fairen Wert der Aktie von PVA TePla derzeit weiterhin auf 32,00 Euro, was in Kombination mit dem überzeugenden Gesamteindruck unverändert das Urteil „Buy“ rechtfertige.

