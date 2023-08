PRO DV: Überzeugendes Gewinnwachstum und hohes Kurspotenzial

Nach Darstellung von SMC-Research habe die PRO DV AG für das erste Halbjahr sehr überzeugende Zahlen vorgelegt. Dies sei laut SMC-Analyst Adam Jakubowski zwar nicht im Umsatz, wohl aber im Ergebnis deutlich sichtbar. In Reaktion auf die Zahlen hat SMC-Research sein Kursziel erhöht.

PRO DV habe für das erste Halbjahr gute Zahlen vorgelegt. Obwohl der Umsatz durch den deutlich geringeren Beitrag der volatilen und margenschwachen Erlöse aus dem Verkauf von Fremdsoftware spürbar unter dem Vorjahresniveau geblieben sei, habe man das fortgesetzte Wachstum im Kerngeschäft „Beratung“ in eine deutliche Ergebnissteigerung ummünzen können. Das EBITDA habe sich um 15 Prozent auf knapp 0,20 Mio. Euro erhöht, das EBIT habe sogar um 27 Prozent auf 0,14 Mio. Euro zugelegt, gleichbedeutend mit einer EBIT-Marge von 9,1 Prozent.

Ermöglicht worden sei diese positive Entwicklung von einer ungeachtet der gesamtwirtschaftlichen Abkühlung weiterhin robusten Nachfrage, die sich bei PRO DV in vollen Auftragsbüchern und einer hohen Auslastung bemerkbar mache, so SMC-Research. Zudem profitiere das Unternehmen vom Ausbau der personellen Kapazitäten vor allem im letzten Jahr, im geringen Umfang aber auch in den ersten Monaten 2023.

Auf dieser Grundlage habe der Vorstand seine Prognose für das Gesamtjahr jetzt etwas optimistischer formuliert und erwarte nun „einen sehr positiven weiteren Verlauf“ und wolle das Ergebnis, auf Basis der Erwartung wieder steigender Lizenzerlöse aber auch den Umsatz gegenüber 2022 steigern.

Die Analysten von SMC-Research haben deswegen ihre Schätzung eines dreiprozentigen Umsatzwachstums (auf 4,3 Mio. Euro) unverändert gelassen, kalkulieren nun aber mit einem höheren Ergebnis als bisher. Dies zeige sich auch in dem von SMC-Research ermittelten fairen Wert, der sich auf 1,70 Euro je Aktie erhöht habe und damit ein Kurspotenzial von rund 100 Prozent signalisiere. In Verbindung mit der starken Bilanz und dem seit vielen Jahren überzeugenden Track-Record konstatieren die Analysten deswegen eine deutliche Unterbewertung der Aktie und bestätigen das Urteil „Buy“.

